İşitme engelli kadına duymadığı korna dayağı

Antalya'da kapalı semt pazarı önündeki kaldırımda yürürken yola çıkış yapmak isteyen bir kamyonet sürücüsünün saldırısın uğrayan işitme engelli kadının kolu kırıldı. Saldırganın bulunmasını isteyen gözü yaşlı kadın artık değil pazara sokağa bile çıkmaya korktuğunu söyledi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı iki çocuk annesi Yüksel Güzel, dün akşam saatlerinde alacağını almak için arkadaşıyla dışarı çıktı. 300 liralık parasını alan Güzel, aynı mahalledeki kapalı semt pazarına uğradı. Pazar çıkışında kaldırımda yürürken arkasında bir kamyonetin olduğunu ve kendisine korna çaldığını işitme engeli nedeniyle geç farkeden Güzel, sürücünün önce sözlü saldırısına uğradı. Güzel'in de cevap vermesi üzerine sinirlenen sürücü, Yüksel Güzel'e hakaret edip sol kolunu çevirerek kırdı. Kendini saldırganın elinden zor kurtaran kadın olay yerinden kaçtı ve polise şikayetçi oldu. Hastaneye giden Yüksel Güzel'in sol kolunun bilekten kırıldığı belirlendi. Olayın şokunu halen atlatamayan kadın, ne sokağa çıkabiliyor nede artık pazara çıkabilecek.

Tansiyon ve şeker rahatsızlığı nedeniyle yüzde 61 oranında işitme engeli olduğunu söyleyen Yüksel Güzel, yaşadıklarını ömür boyu unutmayacağını dile getirdi.

"Kolunu kırarım dedi ve kırdı"

Gözyaşları biran olsun dinmeyen Yüksel Güzel, “ Dün akşam saatlerinde bir yerden 300 lira alacağım vardı, paramı alıp alışveriş için kapalı semt pazarına geldim. Pazardan 2 kilogram ıspanak aldım, yanımda arkadaşım da vardı. Onu uğurladım. Pazarın dışında kaldırımda geriye dönerken arkamda bir kamyonet olduğunu fark ettim. Arkamı döndüm bana sürücü el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylüyordu. “Ne oluyor kardeşim ben bir kadınım neden bağırıyorsun” dedim. Arabadan indiği gibi, “senin o kolunu kırarım” dedi ve kırdı. Ne olduğunu anlayamadım.”diye konuştu.

"Saldırganı bulsunlar"

Yerde sürüklendiğini anlatan Güzel,” Belki kafama bir şeyler vuracaktı. Bende kaçtım. Polisi arayın. Diyerek kaçtım. Şikayetçiyim. Bana bunu yapanlardan şikayetçiyim. Burası dağ başımı.”dedi.

"Sokağa bile çıkamıyor"

Değil pazara sokağa bile çıkamadığını dile getiren Yüksel Güzel, “ Psikolojim bozuldu. Korkuyorum. Hala bunu yapandan bir haber yok. İki gündür evde acı çekiyorum. Yüzde 61 engelim var. Bu şahıslardan korkuyorum tanımıyorum da. Bana yapılan başka kadılara yapılmasın. Yakalansınlar ve en ağır cezayı alsınlar.”ifadelerine yer verdi.