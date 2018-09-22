İşitme engelli kadını darp eden 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da işitme engelli iki çocuk annesini darp edip, kolunu kıran 2 zanlı yakalandı.

19 Eylül'de yaşanan olayda, pazar alışverişinden sonra evine dönerken bir kamyonetin korna sesini duymadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını ileri süren işitme engelli Yüksel Güzel'in sol kolunda kırık, yüzünde şişlikler oluştu.

Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi Çarşamba pazarında meydana gelen, 'kasten yaralama' olayının şüphelilerinin H.K. ve A.H. olduğunu tespit etti.

Yakalanan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.