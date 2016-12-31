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31 Aralık 2016 16:01

İşitme engelli kadınlara Din Kültürü Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İşitme engelli kadınlara Din Kültürü Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

31 Aralık 2016 16:01

İşitme Engelli Erkeklerden sonra, kadınlara da Din Kültürü Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi verilmeye başlandı.
2011 yılında Manavgat’ta yaşayan işitme Engelli erkeklere din dersi vermeye başladıklarını dile getiren Manavgat Kaymakamlık Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, "Kadınlara din dersi vermek istiyorduk ama yeterli talep yoktu. Bu sene yoğun bir talep olunca, Müftülüğümüze başvurarak bir hoca hanım talep ettik. Manavgat Müftümüz Hasan Hayri Yaşar Bey, böyle bir talepten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hoca hanım görevlendirmesini yaptı. Tercümanlığını Emine Arıcı’nın yapacağı derslerimiz yoğun bir katılım ile başladı. Derslerimiz Külliye Camii Kuran kursunda, Nisan ayına kadar devam edecek” dedi.
Kursiyerlerinin çok eksiklikleri olduğunu belirten Tercüman Emine Arıcı ise, "Zamanla bu eksikleri gidererek, iyi bir eğitim dönemi geçireceğimizi ve çok verimli olacağını düşünüyoruz. İşitme Engelli arkadaşlar adına, bizlere böyle bir imkanın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye konuştu.



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