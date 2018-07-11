İşitme engelli ressamdan sergi

İspanya, İtalya, Brezilya, Avustralya, Çin gibi ülkelerde katıldığı karikatür ve resim yarışmalarından ödüllerle dönen, Uluslararası Sedat Simavi Karikatür Yarışması başta olmak üzere Türkiye’den birçok prestijli ödülün sahibi olan işitme engelli ressam Sertöz’ün resim sergisi Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı.

Resim çalışmalarını Antalya’da sürdüren 62 yaşındaki ressam Sertöz’ün Antalya’daki ilk sergisinin açılışında Belediye Başkan Yardımcısı Cephaneci de yer aldı. Cephaneci, serginin açılış kurdelesini ressam Sertöz’le birlikte keserken “Sessizliğin sesi olan Ertan Sertöz’e bu güzel eserlerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ederiz” dedi.

Bugüne kadar kazandığı 181 ödülü bulunan Sertöz, resimlerini kuru pastel boya ile parmaklarını kullanarak fırçasız ve silgi olmadan yapıyor. Sertöz’un Muratpaşa Belediyesi fuayesindeki ‘Atatürk ve Doğa’ temalı sergisi 15 Temmuz Pazar gününe dek ücretsiz gezilebilecek.