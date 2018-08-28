İşitme engelliler gezide buluştu

Manavgat İşitme Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri, dernek yönetiminin hazırlamış olduğu programda güzel ve keyifli bir gün yaşadı. İşitme engelliler ilk olarak Ilıca Mahallesinde bulunan Thematic Park Hayvanat Bahçesi’ninde bulunan canlı ve maket hayvanlar hakkında bilgi sahibi olurken, Fok balığı ve Timsah gösterileri ile keyifli anlar yaşadılar.

İşitme engellilerin ikinci durağı Manavgat ırmağı ve denizde bot gezisi oldu. Geziye katılanlar, verilen molalarda denize ve ırmakta yüzerek güzel bir gün geçirdiler.