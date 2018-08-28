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28 Ağustos 2018 13:39

İşitme engelliler gezide buluştu

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yaşayan işitme engelliler ve aileleri, gezi programında eğlenceli birgün geçirdi.

İşitme engelliler gezide buluştu

28 Ağustos 2018 13:39


Manavgat İşitme Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri, dernek yönetiminin hazırlamış olduğu programda güzel ve keyifli bir gün yaşadı. İşitme engelliler ilk olarak Ilıca Mahallesinde bulunan Thematic Park Hayvanat Bahçesi’ninde bulunan canlı ve maket hayvanlar hakkında bilgi sahibi olurken, Fok balığı ve Timsah gösterileri ile keyifli anlar yaşadılar.


İşitme engellilerin ikinci durağı Manavgat ırmağı ve denizde bot gezisi oldu. Geziye katılanlar, verilen molalarda denize ve ırmakta yüzerek güzel bir gün geçirdiler.




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