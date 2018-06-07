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07 Haziran 2018 14:33

İşitme Engelliler iftarda buluştu

Antalya’nın Manavgat ilçesi’ndeki İşitme Engelliler iftar yemeğinde buluştu.

İşitme Engelliler iftarda buluştu

07 Haziran 2018 14:33


İftar yemeğine Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, İlçe Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Ünal, Manavgat kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ile Manavgat’ta yaşayan işitme engelliler ile aileleri katıldı.


Manavgat kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, hayırsever turizmciler Akay ve Mehmet Şenel’e düzenledikleri iftar yemeği için teşekkür etti.


İftar programı, 2017-2018 Sezonunda Voleybol Erkekler Süper Liginde namağlup Şampiyon olan Manavgat Belediyespor İşitme Engelliler Voleybol takımına şampiyonluk kupasının Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit tarafından verilmesiyle son buldu.




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