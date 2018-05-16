İşitme Engelliler Kutsal Topraklardan döndü

Geçtiğimiz yıl kaza sonucunda yaşamını yitiren işitme engelli Mehmet Öz’ün dönemin Manavgat Müftüsünden talebi üzerine hayata geçirilen proje kapsamında Manavgat müftülüğü ve Manavgatlı hayırseverlerin katkılarıyla Umre için kutsal topraklara giden 20 Manavgatlı İşitme Engelli ibadetlerini yerine getirerek Manavgat’a dündü. Umreye giden Manavgatlı işitme engelliler, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, Kutsal topraklarda işitme engelliler grubuna hoca olarak görevlendirilen Sarılar Merkez Cami İmam Hatipi Mehmet Duran Ünal ve Manavgat Külliye Camii İmam Hatipi Mustafa Yılmaz ile birlikte Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla’yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaşarak desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, “Bu yolculuğa giderken orada sıkıntı yaşamamak için önlemler aldık. Tek tip tişört yaptırdık. Tişörtleri ön kısmına Ay Yıldızlı logomuzu, arka kısmına işitme Engelli logosu ile Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde işitme Engelli yazısı yazdırarak, diğer insanların yaklaşımlarında hassasiyet sağladık. Her gittikleri ortamda kolaylık sağlandı. İnsanların arkadaşlara yaklaşımı çok olumlu oldu. İşitme Engelli arkadaşlar Umre yolculuğundan çok etkilendiklerini, düşündüklerinden ve televizyondan gördüklerinden çok farklı olduğunu, her Müslümanın mutlaka gidip görmesi gerektiğini dile getirdiler” şeklinde konuştu.

Kaymakam Mustafa Yiğit ise, işitme engellileri böylesine mutlu görmekten kendilerinin de büyük mutluluk duyduğunu belirterek “mutluluğunuz gözlerinizden okunuyor. Bu da güzel bir program olduğunu gösteriyor. Sizlerin sağ salim gidip gelmeniz ve memnuniyetiniz bizi de memnun etti. Umreyi yaşadınız, inşallah sizlere Hacca gitmekte nasip olur. Bu projeye vesile olan hayırsever ve hocalarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla da "Kutsal topraklardan ne kadar dolu geldiğiniz gözlerinizin pırıltısından belli oluyor. Sizler adına bende çok mutlu oldum. Bana ‘bizim Umremiz kabul olur mu?’ diye sorarsanız, bundan sonra ki yaşantımıza bakmalıyız. Yaşantımızda güzel ve olumlu değişiklikler olduysa kabul olduğunu düşünebiliriz. Allah kabul etsin. Bu güzel projeye emeği geçen herkesten ve gayretlerinizden dolayı sizden Allah razı olsun."