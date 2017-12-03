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03 Aralık 2017 15:02

İşitme Engelliler Mehmet Öz’ü unutmadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evlendikten 1 hafta sonra ağaç budarken geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitiren Manavgat Belediyespor Voleybol takımı oyuncusu ve yöneticisi olan Mehmet Öz, İşitme Engelli arkadaşları tarafından unutulmadı.

İşitme Engelliler Mehmet Öz’ü unutmadı

03 Aralık 2017 15:02


Yöneticisi olduğu Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Futbol takımının Manavgat’ta oynadığı ilk karşılaşmaya futbolcular ellerinde Mehmet Öz’ün fotoğrafının yanısıra ‘Mehmet Öz Seni Unutmayacağız’ yazılı pankart ile çıktılar.Oyunun başlamasının ardından pankart bu kez tribündeki çoğunluğu işitme engelli taraftarlar tarafından açılırken taraftarlar arasında Mehmet Öz’ün ölümünden 1 hafta önce evlendiği eşi Kübra, ablası, kardeşleri ve babası da yerini aldı.


Duygusal anların yaşanmasıyla başlayan Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler-İzmir Karşıyaka İşitme Engelliler futbol karşılaşması başladığı gibi 0-0 sonuçlanırken, yaşanan sakatlık herkesi üzdü. Karşılaşmada sakatlanan ve önce Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Manavgat kaptanı Yusuf Avşar’ın diz kapağında kırık olduğu belirlendi. Yusuf Avşar Manavgat Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambuans ile Antalya Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.




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