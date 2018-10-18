İşletmeci izin vermeyince fotoğraf makinesini bırakıp silaha sarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde su sporları merkezinde fotoğrafçılık yapılmasına izin vermeyen işletmeci silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kemer Yeni Mahalle'de bulunan 5 yıldızlı otelde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen S.T. isimli şahıs, sahilde su sporları parkur işletmesinin aktivitelerine katılarak müşterilerin fotoğraflarını çekerek pazarlamak istedi. İşletmecinin talebi reddetmesi üzerine S.T, yanına ruhsatsız tabancasını da alarak arkadaşı C.A. ile birlikte Atatürk ve Demokrasi Bulvarı Sadri Alışık (515) isimli çıkmaz sokağa gitti. Burada Özbekistan vatandaşı C.A. gözcülük yaparken S.T. de su sporları parkur işletmecisi A.A.n'ın yolunu bekledi ve şahıs otomobiline binmek üzereyken silahını ateşledi. Mermi otomobilin tekerleğine isabet ederken iddiaya göre silah tutukluk yapınca şüpheliler kaçtı.

Olay üzerine hemen harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri 2 gün sonra olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.