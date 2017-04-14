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14 Nisan 2017 12:44

İsmail Baha Sürelsan anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın kurucusu Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, ölümünün 19’ncu yılında, düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İsmail Baha Sürelsan anıldı

14 Nisan 2017 12:44

Sürelsan için mezarı başında mevlid ve dua okunurken, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti de konser verdi.


Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nın kurucusu Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, ölümünün 19’ncu yılında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Mezarı başında gerçekleştirilen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu. Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, konservatuvar eğitimcileri, öğrencileri ve sanatçının yakınları, Sürelsan için dua etti. Mezar başında gerçekleşen anma programının ardından Muratpaşa Camii’nde sanatçının ruhuna mevlid-i şerif okundu.



TSM İcra Heyeti’nden anma konseri


İsmail Baha Sürelsan’ın adını taşıyan konservatuvarın bünyesinde bulunan TSM İcra Heyeti, Şef Aydemir Tuncer yönetiminde anma konseri gerçekleştirdi. Konserin konuk sanatçısı ise İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanatçısı Murat Irkılata oldu. İsmail Baha Sürelsan’a benzerliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Irkılata, sanatçının ölümsüz eserlerini seslendirdi.



Antalya’nın yetiştirdiği devlet sanatçısı


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, “Sandal, "Güle sor, bülbüle sor, Çekmiyor Yar-ı Sitemkar Hayli Demdir Nazımız" gibi unutulmaz eserleri Türk musikisine kazandıran Sürelsan, Türkiye ve dünya için önemli bir değerdir. Türk sanat müziğinin tarihçesini Antalya’mıza en iyi anlatan üstatlardan biri olarak kabul ediliyor. 1978’de Antalya’ya yerleşen üstat, 20 yıl boyunca Antalya musikisinin gelişmesine katkı sağladı. Vefatının 19. yılında Türk sanat müziğinin değerli, önemli üstadını rahmetle anıyoruz" dedi.




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