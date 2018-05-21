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21 Mayıs 2018 13:20

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından 20’inci yıl konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın, 20’nci yılı Türk Sanat Müziği (TSM) icra heyeti, Türk Halk Müziği (TSM) icra heyeti ve Çok Sesli Korunun aynı anda sahne aldığı özel bir konserle kutlandı.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından 20’inci yıl konseri

21 Mayıs 2018 13:20


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1991 yılında Musiki Evi olarak kurulan, 1998 yılında ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı adını alan kurum 20’inci yılını özel bir konserle kutladı. TSM İcra Heyeti, THM İcra Heyeti ve Çoksesli Koronun aynı anda sahne aldığı geceye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal ve Çok Sayıda Sanatsever Katıldı. Muhteşem şarkıların seslendirildiği gecede tüm korolar dinleyicilerden büyük beğeni topladı.


Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik ve Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal Koro Şefleri ve Bölüm Başkanlarına Çiçek takdim etti.




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