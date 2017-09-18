İsmail Balaban, İzmit ve Balıkesir güreşlerinin şampiyonu oldu

Konyaaltı Belediyesi’nin 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban, İzmit ve Balıkesir’de düzenlenen yağlı güreşlerinde şampiyonu oldu. Cumartesi günü İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri’ne 100’e yakın başpehlivan ve yaklaşık 600 pehlivanın mücadele etti.

Doğa Kışla Gençlik Parkı’nda düzenlenen güreşlerde Şaban Yılmaz ile finalde karşı karşıya gelen İsmail Balaban, güreşin kazanan ismi oldu. İzmit’te üç yıl üst üste şampiyon olan İsmail Balaban, altın kemerin de ebedi sahibi oldu. İsmail Balaban, İzmit’te elde ettiği şampiyonluğun ardından Balıkesir Bandırma İlçesi’nde düzenlenen güreşlere katıldı.

Balıkesir Bandırma İlçesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yağlı Güreşlerde de altın kemeri omuzlayan yine İsmail Balaban oldu. Bandırma Spor Kulübü antrenman sahasında düzenlenen güreşlere, 13 boyda toplam 267 güreşçi katılırken, başpehlivanlık için 25 pehlivan mücadele etti. Çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerin yarı finalinde İsmail Balaban, Hasan Zeybek’i, Samsunlu Şaban Yılmaz ise Karamürselli Erkan Ertan’ı yenerek finale yükseldiler. Kısa süren final müsabakasında İsmail Balaban, geçen yılın birincisi Şaban Yılmaz’ı yenerek başpehlivan oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16-17 Eylül günlerinde İzmit ve Balıkesir’de yapılan yağlı güreşlerde altın kemeri omuzlayan İsmail Balaban’ı ve onun teknik ekibini bu başarılarından ötürü kutladığını söyledi.