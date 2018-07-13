Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 12:23

İsmail Balaban ve Recep Gürkan’dan yağlı parmak güreşi

Başpehlivan İsmail Balaban, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile yağlı parmak güreşi yaptı.

İsmail Balaban ve Recep Gürkan’dan yağlı parmak güreşi

13 Temmuz 2018 12:23


Dünya spor tarihinin en eski organizasyonlarından biri olan ve bu sene 657.’si yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Edirne’de bir de Yağlı Parmak Güreşleri düzenleniyor. Sarayiçi Festival Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda 2017 Kırkpınar Başpehlivanı Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gösteri maçı yaparak Yağlı Parmak Güreşleri’ni başlattı. Kazanan taraf ise Recep Gürkan oldu. Yağlı Parmak Güreşi’ni kaybeden Red Bull sporcusu Balaban, hafta sonu 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü altın kemerini almaya çalışacak.


657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14-15 Temmuz’da Edirne’de düzenlenecek. Binlerce kişinin takip edeceği organizasyon öncesinde 12-14 Temmuz’da Sarayiçi Festival Alanı’ndaki yağlı parmak güreşlerinin finali 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.



Balaban: "Altın kemeri kuşanmak istiyorum"


3 sene üst üste altın kemer sahibi olan güreşçinin ‘daimi altın kemer’ kuşandığı Kırkpınar’ı kazanmak isteyen İsmail Balaban, “Geçtiğimiz yıl birinci oldum. Bu yıl da hedefim tekrar altın kemeri kuşanmak. Altın kemerin daimi sahibi olabilmek için bu sene çok önemli. 3 yıl aralıksız başpehlivan olmak ve altın kemeri Antalya’ya getirmek istiyorum. İlk hedefim bu. İyi çalıştık, sıkı hazırlandık” açıklamasıyla iddiasını ortaya koydu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç