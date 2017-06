İsmail YK Kepez’i coşturacak

Kepez Belediyesi’nin dolu dolu bir etkinlik programı ile her yıl düzenlediği Ramazan etkinliklerinin yeni ünlü konuğu ünlü sanatçı İsmail YK olacak. Kepez Spor Tesisleri alanında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 17 Haziran’da Antalyalılara şarkılarını söyleyecek. Hasan Doğan Stadı yanındaki etkinlik alanında kurulan sahneye saat 21.45’de çıkacak olan ünlü şarkıcı, 10 binlerce Kepezliye seslenecek. Yoğun katılımın gerçekleşmesi beklenen konser, tüm Ramazan etkinlikleri gibi ücretsiz olarak gerçekleşecek. Her hafta birbirinden ünlü şarkıcıların sevenleriyle buluştuğu etkinliklerde, her gün Hacivat- Karagöz gösterisi yapılıyor.

Yerel müzik ve dans gruplarının da yer aldığı programda, hemşeri geceleri, şiir dinletileri, geleneksel gösteri sanatları, dini sohbetler ve orta oyunlar Antalyalılarla buluşturuluyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ünlü şarkıcının konseri ve Ramazan etkinlikleriyle, Ramazan sevincini paylaşmak için tüm vatandaşları Kepez’e davet etti.