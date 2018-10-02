İspanyol sporcu Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 40 metrede baygınlık geçirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın bugün yapılan sabit ağırlık yarışları, İspanyol sporcunun yüzeye çıkarken bayılmasının ardından güvenlik protokollerinin tekrar gözden geçirilmesi için yarına ertelendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde sabit ağırlık (CWT) yarışları yapıldı. Sabah başlayan dalışlarda İspanyol Ramon Carreno Paz 75 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıkarken 40 metrede baygınlık geçirdi. Güvenlik dalgıçlarının müdahalesi ve güvenlik asansörüyle hızlı bir şekilde yukarı çekilen İspanyol sporcuya ilk müdahale dalış teknesinde hiperbarik uzmanı iki doktor tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından kendine gelen ve tıbbi prosedür gereği gözlem altında tutulmak üzere UMKE tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Paz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paz, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzahonva ve takım arkadaşları tarafından hastanede ziyaret edildi. TSSF'den yapılan açıklamada, Paz'ın sağlık durumunun son derece iyi olduğu belirtilerek, “Serbest dalışta sporcuların bayılma riskini, onların güvenliğini dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık. Yarış sırasında İspanyol yarışçı, güvenlik dalgıçlarımızın müdahalesiyle güvenlik asansörüyle hızlı bir şekilde yukarı çekildi. Dalış teknesinde hazır bulunan hiperbarik konusunda uzman iki doktorumuzun da yer aldığı profesyonel tıbbi yardım ekibimizle hızlı bir şekilde müdahale edildi. Paz, ilk müdahaleyle kendine geldi. İspanyol sporcu, tıbbi prosedür gereği gözlem altında tutulmak üzere UMKE aracılığıyla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı” denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Sabit ağırlıkta bugün yarım kalan yarışların devamı yarın yapılacak. Ayrıca CMAS Başkanı Anna Arzhanova'nın başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, sporcuların dalış güvenliği konusunda CMAS Serbest Dalış Protokolleri tekrar gözden geçirilecek. İspanyol sporcu Paz'a ve takım arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.