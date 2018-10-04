İspanyol turizmciler Antalya'yı keşfetti

İspanyol turizmciler, tesisleri yerinde görüp, Türkiye'nin turizmdeki başarısının nasıl oluştuğunu öğrenmek için Antalya'ya gelerek turizmcilerle görüştü, turistik tesisleri gezdi.

İspanya'nın Valencia Özerk Bölgesi Otel İşletmeleri ve Turizm Birliği Başkanı Toni Mayor, Valencia Belediye Başkanı Antonio Perez, Hosbec Otelciler Birliği Başkanı Antonio Mayor Suarez ile bir grup otelci Antalya'ya gelerek, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AKTOB'u ziyaret ettikten sonra Antalya'daki turistik tesisleri ve Antalya'yı gezdi.

İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu, İspanyol misafirlerin son gecesinde Arma Restoranda gece düzenledi. geceye İspanyol turizmciler, Antalyalı turizmciler, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Skal İnternational Antalya Başkanı Cüneyt Kuru katıldı.

"Antalya'nın lokasyonu çok iyi"

İspanya'nın Valencia Özerk Bölgesi Otel İşletmeleri ve Turizm Birliği Başkanı Toni Mayor, Turizmdays.com'a yaptığı açıklamada, Antalya'daki havanın Karabin'den daha iyi olduğunu, Karabin'den daha güzel otellerin ve atmosferin bulunduğunu söyledi.

"Antalya'nın lokasyonu çok iyi" diyen Mayor, "Avrupa, Arap ülkeleri, Rusya gibi bir çok ülke 3.5 saat içinde Antalya'ya ulaşabiliyor. Antalya bu potansiyele sahip. Sizin ne verip ne kazandığınızı bilmiyoruz ama sanırım iyi kazanıyorsunuz. Antalya'ya gelip sizin işletmelerinizi görmekten son derece memnunum ve gurur duyuyorum. Siz çok şanslısınız. Sizin bölgesel idareniz sizleri çok iyi yönetiyor" dedi.

Toni Mayor, Antalya'ya merak ettikleri için geldiklerine dikkat çekerek, "Antalya'daki işletmeler nasıl? İşletmecilik nasıl? Kars'ta turizm nasıl? Bunu yerinde görmek için geldik. Biz Antalya'yı umduğumuzdan daha güzel ve gerçekçi bulduk. Antalya, İspanya'nın turizm bölgelerinden çok daha iyi. Üst düzeyde. Bizim turizm bölgelerinde oteller bin metre üzerinde yapıldıysa sizin oteller 250 bin metre üzerinde yapılmış. Mayorca bir ada. Orada alan az. Bizim bu nedenle çok otelimiz yok. Burada çok geniş bir alan var. Bu nedenle de otel sayısı çok fazla" diye konuştu.

Mayor, "Bana göre Antalya turizmde çok daha yukarılara çıkacaktır. Ben bunu görüyorum. Antalya'da 400'ün üzerinde 5 yıldızlı otel oluşu Antalya için güzel. Ne kadar çok lüks otel olursa o kadar paralı kişi olur. Sokaklarda daha çok kalite görülür" ifadelerini kaydetti.