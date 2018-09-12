Isparta'da kaçak kazı yapan 5 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesi Belceğiz köyü Peri Merdiveni mevkinde kaçak kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucunda Ş.A. (43), K.K. (35), A.Ç. (40), A.G. (50) ve C.K. (47) isimli 5 şahıs suçüstü yakalanırken, bir diğer şüpheli M.T. (40) ise firar etti. Firarda olan şahsın yakalanması için çalışmaları sürdüren ekipler, kaçak kazı yapan 5 şahsı adli makamlara sevk etmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler tarafından yakalanan şahıslarla birlikte 2 kazma, 1 kürek, 1 kaldıraç demir, 1 ekskavatör, 1 çekici ve 1 pikap ele geçirildi.