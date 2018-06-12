İSTAHED’den ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ talebi

Kutbettin Demir, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ talebinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kemer ilçesinde aile hekimine uygulanan şiddet olayı üzerine İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, açıklamalarda bulundu. Devlet ve özel sektörde toplam 1 milyon sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Demir, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarının ülke gündemine girememesinden yakındı. Demir, seçim döneminde olduklarını ve hiçbir Cumhurbaşkanı adayı veya siyasi partilerden yaşadıkları sorunlarla ilgili somut bir seçim vaadi duyamadıklarını vurguladı.

“Sağlıkta şiddet, seçim vaadi bile olamadı”

Sağlıkta yıpranma payında bir gelişme olmamasından şikayet eden Başkan Demir, “Emeklilik ücretlerinin düşüklüğü, atanmayı bekleyen yardımcı sağlık personellerinden, acillerde çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı problemlere, aile hekimliğinde çalışanlarının yaşadığı izin probleminden, yüzde 20’leri geçen reel ücret kayıplarına, hastanelerimizde performans sistemi nedeniyle yaşanan sorunlardan, her geçen gün artan iş yüklerine, mevzuattaki eksikliklere kadar dile getirilmesi gereken, çözüm sözü beklediğimiz birçok sorunumuz yerli yerinde dururken, ne yazık ki değerli Cumhurbaşkanı adaylarımızdan veya siyasi partilerimizden bu sorunların çözümüyle ilgili somut bir seçim vaadi bile duyamıyoruz meydanlarda” ifadelerini kullandı.

“En çok sağlık çalışanları şiddete uğruyor”

‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkmasına ülke olarak ihtiyaç duyduklarını ifade eden Demir, sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına nazaran 16 kat daha fazla şiddet gördüklerini dile getirdi. Demir, “Bütün bu sorunlarımızdan önce tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan "Sağlıkta Şiddet" in önlenmesi için ilk adım olarak gördüğümüz caydırıcı ve etkin bir "Sağlıkta Şiddet Yasası"na bizlerin ve ülkemizin ivedi olarak ihtiyacı bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının, resmi rakamlara göre diğer meslek gruplarından 16 kat daha fazla şiddete uğraması ülkemize yakışmayan çok üzücü bir veridir. Bu sorunun çözümü ile vatandaşlarla sağlık çalışanı arasındaki ilişki güçlendirilecek ve ülkemiz sağlık hizmetinde bir üst seviyeye yükselebilecektir” şeklinde konuştu.

“Şiddete uğrayan hekim hastanede, saldırgan serbest”

Sorunun çözümü için etkin adımlar atılmasını beklerken, yakın zamanda görevini yapmaya çalışan bir hekim arkadaşlarının Antalya’da darp edildiğini söyleyen Demir, “Bacağında birden fazla kırık oluşmuştur. Arkadaşımız henüz ameliyatta iken, saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Bu kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Biz sağlık çalışanları, kutsal olarak gördüğümüz sağlık hizmetini verirken saldırıya uğrama ve öldürülme endişesi yaşamak istemiyoruz. Tüm muhataplarımızdan ve yetkililerden, en doğal hekim hakkı olarak bilinen güvenli bir çalışma ortamı ve özgür ve bağımsız olarak mesleğimizi icra etme hakkı talep ediyoruz. Halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için önce bizler sağlıklı olmak zorundayız. Bu nedenle biran evvel "Sağlıkta Şiddet Yasası" Türk Ceza Kanunu’nda kendine yer bulmalı, Ceza Muhakemeleri Kanunu buna göre düzenlenmeli ve diğer idari önlemler sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizle birlikte hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanının kendini güvende hissetmediği bir ortamda, güvenli bir sağlık hizmeti de alınamayacaktır. Bu yüzden seçimlerde adaylığını açıklamış tüm Cumhurbaşkanı adaylarımızdan ve siyasi partilerimizden ortak güçlü ve kararlı bir tavır sergilemelerini ve ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nı hayata geçirmelerini talep ediyoruz” dedi.