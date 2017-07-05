İstanbul Cup’a doğru

Manavgat Belediyespor’un plaj futbol takımı, 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan İstanbul Cup turnuvası öncesinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i makamında ziyaret etti. 3 gün boyunca sürecek turnuva öncesinde 10 kişiden oluşan futbol takımı, turnuva öncesi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile plaj futbolu hakkında sohbet etti. Gürcistan, Romanya ve Yunanistan şampiyonlarıyla karşılaşacak olan Manavgat Belediyespor’un futbolcuları, İstanbul yolculuğu öncesinde Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etmeden yola çıkmak istemediklerini söyledi. Futbolcularla tek tek ilgilenen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise takımın başarılı bir şekilde Manavgat’a döneceğine inandığını dile getirdi.