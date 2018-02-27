İstanbul’da kar, Alanya’da deniz keyfi

İstanbul ve Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ile soğuk hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığın 19, deniz suyu sıcaklığın ise 21 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sıcak havanın etkisiyle sahil kenarlarına gelen güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu.