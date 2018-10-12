İstanbul'daki cinayetin sanığı Kemer'de yakalandı

İstanbul'da 3 yıl önce meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan otopark kavgasının 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanıklarından biri Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olaydan sonra yakalanarak 11 ay tutuklu kaldığı öğrenilen Hüseyin Kılıç (32), “kasten adam öldürme” iddiasıyla yargılandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezası verilip karar kesinleşince şahıs hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı.

Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Hüseyin Kılıç'ın Kemer ilçesi sınırları içinde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık çalışma sonunda şüpheliyi diskolar bölgesinde yakalandı. Üzerinden Yusuf Kırmızıgöz ismine düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenilen Hüseyin Kılıç emniyetteki işlemlerinin ardından, hakkındaki gıyabi tutuklama kararı yanında “resmi belgede sahtecilik”, “başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme, Hüseyin Kılıç'ı cinayet davasıyla ilgili tutuklarken, diğer suçlamalardan tutuksuz yargılanmasına karar verdi.