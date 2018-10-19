İSTSU Özel Ödülü Büyükşehir ASAT'ın

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün, “Su Hayattır” adlı projesi İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nda (İSTSU) ödül aldı. Proje, sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında İSTSU Özel Ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma odaklı İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'na (İSTSU) katıldı. 22 ülkeden ve Türkiye'nin 32 şehrinden katılımcı ile binlerce ziyaretçinin iştirak ettiği kongrede "Su Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri, Atık Su Arıtma ve Yeniden Kullanım, Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyon, Çamur Yönetimi, Su Endüstrisi ve Endüstri 4.0" olmak üzere 5 ana konu başlığı ele alındı. Kongrede ayrıca su yönetimine dair; erişilebilirlik, hizmet kalitesi, verimlilik ve ekonomik projeler ile su kullanımının bilinçli ve tasarruflu şekilde yapılmasını teşvik eden sosyal uygulamalar da değerlendirildi.

İSTSU Özel Ödülü

Değerlendirme sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün “Su Hayattır” projesi sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında İSTSU Özel Ödülünü aldı. Ödül, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Cumhur Doğan'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından verildi.

“Su Hayattır” projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği “Su Hayattır” projesi, çocuklara küçük yaşlardan itibaren su kullanım bilincini kazandırmayı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmeyi, aynı zamanda atıksu arıtma tesislerinin tanıtımı yapılarak çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 175 okuldan 5 bin öğrenci atıksu arıtma tesislerini ziyaret etti. Atık suyun arıtılmasına ve tahliye edilmesine kadar yaşanan süreç çeşitli etkinliklerle anlatıldı. 20 okulda Medstar Hastanesi Diyetisyen Hekimleri tarafından suyun sağlık açısından önemi konulu bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Su tüketimi konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda başlatılan “Su Hayattır” projesi bugüne kadar 5 bin öğrenciye ulaştı.