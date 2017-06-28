İsveç vatandaşı İslamiyeti seçip sünnet oldu

Alanya’da yerleşik yaşayan ve bir süre önce Müslüman olan İsveç uyruklu Fredrik Haakan Bengtsson, sünnet olabilmek için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Araştırmalarından sonra Üroloji Uzmanı Dr. Murat Topçuoğlu ile iletişime geçen Bengtsson, başarılı bir şekilde sünnet edilerek aynı gün taburcu edildi.

"Sünnet olmadan önce endişelerim vardı"

Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu ve hastane yöneticisi Dr. Tevfik Yazan’ı ziyaret ederek teşekkür eden Bengtsson, "Türkiye’yi ve Alanya’yı çok seviyorum. Sünnet olmadan önce endişelerim vardı. Korktuğum gibi olmadı. Gerek doktorum gerekse hastane yönetimi benimle bire bir ilgilendi. Her şey çok iyiydi. Çok teşekkür ederim" dedi.

Dr. Tevfik Yazan da Fredrik Haakan Bengtsson’ın Müslüman olmaya karar verdikten sonra sünnet olmak için çeşitli araştırmalar yaptığını, sonrasında da kendilerini tercih ettiğini dile getirdi. Üroloji doktoru Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu tarafından başarılı bir sünnet gerçekleştirildiğini hatırlatan Dr. Yazan, "Doktorumuza, tüm ekibine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.