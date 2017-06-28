Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:19

İsveç vatandaşı İslamiyeti seçip sünnet oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 34 yaşındaki İsveç vatandaşı, Müslüman olduktan sonra Antalya Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sünnet oldu.

İsveç vatandaşı İslamiyeti seçip sünnet oldu

28 Haziran 2017 14:19


Alanya’da yerleşik yaşayan ve bir süre önce Müslüman olan İsveç uyruklu Fredrik Haakan Bengtsson, sünnet olabilmek için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Araştırmalarından sonra Üroloji Uzmanı Dr. Murat Topçuoğlu ile iletişime geçen Bengtsson, başarılı bir şekilde sünnet edilerek aynı gün taburcu edildi.



"Sünnet olmadan önce endişelerim vardı"


Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu ve hastane yöneticisi Dr. Tevfik Yazan’ı ziyaret ederek teşekkür eden Bengtsson, "Türkiye’yi ve Alanya’yı çok seviyorum. Sünnet olmadan önce endişelerim vardı. Korktuğum gibi olmadı. Gerek doktorum gerekse hastane yönetimi benimle bire bir ilgilendi. Her şey çok iyiydi. Çok teşekkür ederim" dedi.


Dr. Tevfik Yazan da Fredrik Haakan Bengtsson’ın Müslüman olmaya karar verdikten sonra sünnet olmak için çeşitli araştırmalar yaptığını, sonrasında da kendilerini tercih ettiğini dile getirdi. Üroloji doktoru Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu tarafından başarılı bir sünnet gerçekleştirildiğini hatırlatan Dr. Yazan, "Doktorumuza, tüm ekibine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:30
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!