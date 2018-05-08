İsveçli Yatırımcıların Gözü Antalya’da

İsveç Başkonsolosu Therese Hydén ve İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. İsveç heyetini, ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Kızılsavaş, Nilay Akbaş Tarakçı ve Meclis Başkan Yardımcısı Hatice Öz kabul etti. ATSO Başkanı Davut Çetin, ziyarette İsveç Başkonsolosu’na Antalya ekonomisi, yatırım olanakları ve ATSO’nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Antalya ile İsveç arasındaki ticaret hacminin 10.6 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirten Çetin, Antalya’nın İsveç’e ihracatının yüzde 60’ını yaş sebze ve meyvenin oluşturduğunu bildirdi. Antalya’ya tatile gelen İsveçli turist sayısının 2016’da 145 bin iken geçen yıl 95 bine gerilediğine dikkat çeken Davut Çetin, “İsveçli turist sayısında bu yıl ilk dört ayda artış yaşanıyor. Umarım tüm yıl boyu artış sürecektir” ifadesini kullandı.

İsveç’in AR-GE, inovasyon ve tasarım konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğuna dikkat çeken Çetin, “İsveç’le çok ticaretimiz yok ama birlikte yapabileceğimiz, ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz çok alan var. Antalya olarak 2015-2016 yıllarında yaşadığımız krizden çok ders aldık. Yeni teknolojileri kentimize getirme konusunda İsveçli firmalar ile işbirliği yapabiliriz. Sadece ithalat - ihracat yapmak yeterli değil; dünyada en önemli şey bilgi, bilgi paylaşımı konusunda işbirliğine ihtiyacımız var. Antalya’da yaptığımız çalışmaların da etkisi ile AR-GE merkezi sayısı 1’den 15’e çıktı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz kentimizi tasarım merkezleri ile de zenginleştirmek. İsveçli firmalardan bu anlamda destek alabiliriz” dedi.

Hydén: “İsveçli firmalar yakın takipte”

İsveç Başkonsolosu Therese Hydén ise “İsveçli firmalar Antalya’da başta hafif raylı sistem ve sağlık yatırımları olmak üzere birçok konuyla ilgileniyorlar. İsveçli firmaları Antalya’ya getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Antalya’daki firmaları İsveç’e götürüp, alım heyetleriyle karşılıklı buluşturabiliriz. İsveçli firmalar özellikle çevre dostu üretim ve atık yönetimi konusunda tecrübeli. Antalya’da çevre konusunda hassas bir kent; İsveç firmaları bu konuda katkı sunabilir. Antalya’da önümüzdeki günlerde IKEA’nın açılacak olmasından dolayı ayrıca gururluyum” dedi.

3. Havalimanı ve hastane yatırımları

İstanbul üçüncü havalimanı projesinde 12 İsveç firmasının 220 milyon Avroluk ihale aldığını kaydeden Başkonsolos Hydén, İsveçli firmaların Türkiye’de özellikle şehir hastanesi yatırımlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

İsveç takımları Antalya’ya çekilebilir

Türkiye’ye ve Antalya’ya tatile gelecek İsveçli turist sayısında bu yıl artış olmasını öngördüklerini ifade eden Hydén, İsveçli turistlerin özellikle spor ve kültür turizmi ağırlıklı tatili tercih ettiğine dikkat çekerek, Antalya’nın bu konudaki avantajlarının İsveç’te daha iyi tanıtılabilmesi halinde turist sayısının artacağına işaret etti.

Antalya’nın spor turizmi için çok uygun bir kent olduğunu vurgulayan Başkonsolos Hydén, “Futbol turizmini ilginç buluyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile tanıştım. Önümüzdeki aylarda Türkiye ve İsviçre Milli Takımları’nın dostluk maçı oynamaları gündeme geldi. Belki bu yolla İsveç takımlarını Antalya’ya çekebiliriz.”

İsveçli Emekli Turistler

İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır da geçtiğimiz yıllarda İsveç Emekliler Örgütü “PRO”’nun Antalya’da bir turizm firması ile yürüttüğü çalışma sonrası her yıl bin 500 İsveçli emeklinin kış döneminde Antalya’da 15’er günlük paketler halinde tatil yaptığını belirtti.

Toplantıda ayrıca İsveç’in yurt içi ve yurt dışı yatırım çalışmalarını yürüten ve 50 ülkede faaliyet gösteren Business Sweden Ofisi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Başkan Davut Çetin, ziyaretin anısına Başkonsolos Therese Hydén’a ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.