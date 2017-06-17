İtalyan genç kadının baba sevinci

İtalya’da yaşayan 28 yaşındaki Cristina Citterio, yıllardır uyuşturucu bağımlısı olarak yaşayan ve suç makinesi haline dönüşen babasının, tüm bu kötü alışkanlıklarından Narconon programıyla kurtulmasına şahit olunca, babasıyla birlikte uyuşturucu batağındaki insanları kurtarmaya çalışıyor. Babası Giovanni Citterio’nun kötü alışkanlıklarından dolayı 1982 yılından bu yana toplum tarafından dışlanan birisi olarak görüldüğünü söyleyen Cristina, babasının bağımlılıktan kurtulmasıyla birlikte hayatlarının da değiştiğini kaydetti.

2 kızıyla birlikte yeni hayatlar kurtarıyorlar

Babasının Narconon Programını kullandıktan sonra yeni hayatlar da kurtarabileceğini anladığını söyleyen Cristina, program sonrası babasının Narconon’da staff olarak kalmaya karar verdiğini belirtti. Genç kadın, “Çünkü babamın hayatındaki amacı insanlara yardım etmekti. Orada annemle tanıştı ve beraber bu işin bizim hayatımızın amacı olduğuna karar vererek bir Narconon merkezi açtı. Daha sonra bir merkez daha derken bu noktaya geldik. Şimdi İtalya’da 6 tane Narconon merkezi var, Türkiye’de 1 tane, Kahire’de 1 merkez, Makedonya’da 1 merkezimiz daha var. Bunu yapma nedeni babamın toplumda kaybedilmiş bir insan olmasıydı, bu programdan sonra hayatını geri kazandı. Şimdi 2 kızı var ve ikimizde babamla birlikte çalışıyoruz” dedi.

"Narconon benim için hayat demek"

“Narconon Programı olmasaydı burada olmazdım” diyen Cristina, “Bu yüzden Narconon Programı benim için hayat demek. Çocukken bana devamlı uyuşturucunun kötü olduğu zararlarının ne olduğu anlatılmıştı ve öğretilmişti. Anneannem her zaman bana anlattı nasıl annem uyuşturucudan kurtuldu ve onun bu bırakma hikayesi benim için büyük bir derstir. Narconon Programı’ nın sonuçlarını yıllarca kendi gözlerimle gördüm ve izledim. Her yıl Narconon Programı İtalya’da yıldönümü için bir gece düzenler. Ben orada Narconon’ dan mezun olan insanlarla tanıştım, farklı milliyetler, farklı dinler ve diller ama herkes çok mutlu, çünkü uyuşturucusuz hayatlar yaşıyorlar. Okul tatillerinde bazen Narconon Sud Europa ofisine gelir ve İngilizce çevirilerinde onlara yardım ederdim. 2012’ de Endüstriyel Tasarım Üniversitesinden mezun oldum ve hemen Narconon Sud Europa’da çalışmaya başladım. Mısır’da, Makedonya’da ve Türkiye’de bulunan Narconon merkezlerine, öğrendiklerim ve bilgilerim ile yardım ediyorum ve benim için bu en güzel iş” ifadelerini kullandı.

Türk gençlere yardımcı olmak için Türkçe öğrendi

2013 yılında Narconon Güney Avrupa Temsilcisi olan babası ile Narconon Türkiye temsilcisi Dila Tezemir’in Türkiye ’de Narconon merkezi kurduğunu ifade eden Cristina, “Dila Tezemir’in çok büyük bir heyecanla insanlara ne kadar çok yardım etmek istediğini gördüm. Türkiye’ de çok çalıştılar ve sonunda pilot uygulama bitti ve bir çok mezun verdiler. İlk mezunlar vardı ve onlar da çok iyi insanlardı, çünkü onlarında artık büyük bir amacı vardı. Onlar bu programdan mezun olmuşlar, yeni bir hayata başlamışlar, şimdi başkalarına yardım etmek için bu programda staf olarak çalışmak istemişlerdi. Halen Narconon Türkiye’ de çok güzel işler başarılıyor. Bir çok insanın kurtulmasına yardım ediyorlar. Bende onlara yardım etmek istedim ve bunun için Türkçe öğrenmeye başladım. Şimdi onlar benim Türk ailemdir ve onları çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak Narconon Programı ile insanların yüzünün tekrar güldüğüne işaret eden Cristina , program sayesinde Türkiye’de bir çok bağımlının kurtarılabileceğine inandığını söyledi.