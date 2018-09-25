İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, “Hızlı şekilde müdahale edebilmemizi sağlamak adına Büyükşehir İtfaiyesine 4 yılda yaklaşık 16 milyon lira yatırım yaptık” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiyeciler, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Başkan Türel'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı adına İtfaiye Eri Tuğba Sağlam, Başkan Menderes Türel'e çiçek takdim etti. İtfaiyecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Türel, “İtfaiyecilik çok ulvi bir görev. Canınız pahasına çok önemli görevler yapıyorsunuz. Allah sizleri korusun kolaylık versin” dedi.

4 yılda 16 milyon yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e itfaiye teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür eden İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, “Başkanımızın talimatlarıyla Antalya'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Yeni çağdaş ve son teknoloji araçlarla olaylara etkin ve hızlı şekilde müdahale edebilmemizi sağlamak adına Büyükşehir İtfaiyesine 4 yılda yaklaşık 16 milyon lira yatırım yaptık” dedi.

Yılda 10 bin vakaya müdahale

94 yıl önce kurulan Antalya itfaiyesinin bugün itibariyle Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 36 itfaiye istasyonunda 540 personelle hizmet verdiğini belirten Kısa, “7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Tüm Antalya genelinde 164 araçla bu hizmetler veriliyor. Her yıl ortalama 10 binin üzerinde vakaya müdahale ediyoruz. Bunun tabi büyük bir bölümünü yangınlar oluşturmakta. Bunun yanında, sıkışmalı trafik kazaları ve çeşitli kurtarma olaylarında da profesyonel personellerimiz olaya anında müdahale ediyor” diye konuştu.