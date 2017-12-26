Ayşegül Aldinç konseri ile başlangıcı yapılan ve Cam Piramit’te 28-29-30 Aralık tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle devam edecek olan IWAB Yeni Yıl Festivali, kapsamında 60 yaş üstü vals gösterisi, Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası ve çocuk vals gösterisi gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca farklı şovların düzenleneceği festivalde, işaret dili korosunun konserinin yanı sıra Kafkas, Kizomba, Bachata, Latin, Hint ve Tango dansının en güzel örneklerinin sergileneceği gösteriler ve dans work-shop’lar konuklara eğlenceli vakit geçirtecek.

Antalya’nın turizm potansiyelinin dünya genelinde yeniden yükselmesi için “Kadınlar Çiçek Açıyor” hareketini başlattıklarını belirten IWAB Proje Koordinatörü Hatice Bozkurt, etkinlikte kadın istihdamına da dikkat çekeceklerini söyledi.