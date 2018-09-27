İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Belli oldu

Antalya İYİ Parti İl Başkanlığına Genel Başkan Meral Akşener tarafından Ahmet Aydın atandı.


İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır ve yönetimi daha önce istifa etmişti. İstifanın ardından yeni başkanı merak edilen İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Meral Akşener tarafından Ahmet Aydın Atandı. Aydın, “İyi Parti Antalya İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Meral Akşener'e teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlerini boşa çıkarmamak, devraldığım İYİ'lik bayrağını daha da yükseltmek için geceli gündüzlü çalışacağım. Allah muvaffak olmayı nasip etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.