İyi Tarım Uygulaması sertifikaları verildi

Korkuteli’nin Yazır Mahallesi Köy Konağında yapılan sertifika törenine, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Şube Müdürü Mehmet Şen, İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Dudu Kocabaş, Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Mustafa Özen, İyi Tarım

Uygulamalarının, gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

İyi Tarım Uygulamalarının, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsadığını belirten Özen, “Üretici olarak sizler tarafından İTU karar vermeden önce üretim alanında daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına alınamayacak riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Tarım Uygulamalarında kullanılmamalıdır” dedi.

Grup Sertifikası almaya hak kazanan üreticiler adına Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu’na sertifikası, Kaymakam Erol Tanrıkulu ve İl Müdürü Mustafa Özen tarafından verildi.