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25 Temmuz 2018 10:54

İyileşen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Antalya’da hayvansever Arife Yanık tarafından tedavisi tamamlanan yaralı baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.

İyileşen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

25 Temmuz 2018 10:54


Antalya’da yaralı halde bulunan yavru baykuşun 10 günlük tedavisi tamamlandı. Cımbız ve elle beslenen, enjektör yardımıyla suyu içirilen yavru baykuşun yaraları da sarıldı. Yanık, klinikte veteriner tarafından iğne yapılan ve kanadındaki zayıflama giderilen yavru baykuşu evinde itina ile baktı. ‘Küçük Horbi’ ismi verilen baykuşun yaraları tamamen iyileşti ve uçmaya başladı.


Candost Derneği Başkanı ve aynı zamanda yerel hayvan koruma görevlisi Arife Yanık, Küçük Horbi’nin doğaya bırakılması için Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvurdu. Orman Bölge Müdürlüğü Veterineri Erol Karacan eşliğinde yavru baykuş, Kurşunlu Şelalesi yakınında doğaya bırakıldı. Yavru baykuşun ilk etapta doğaya ayak uydurması ve suya kolay ulaşabilmesi adına şelale yakınına bırakıldığı bildirildi.



"Doğaya bırakıldı"


Dernek olarak sadece kedi ve köpek değil doğadaki her hayvana karşı duyarlı olduklarının altını çizen Yanık, "Yavru ve yaralı bir baykuşun doğada o şekilde hayatta kalması zordu. Bize geldiğinde yavrumuz uçamıyordu. Ama elimizden gelen desteği verdik. Kısa sürede iyileşti, kanatlarını iyi kullanmaya başladı. İhtiyaçlarını daha kolay giderebilsin diye Kurşunlu Şelalesi’nin yakınına bıraktık. Kısa süreli şaşkınlık yaşadı ama daha sonra ağaçlık alanda kayboldu" dedi.




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