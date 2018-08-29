İyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilir

Dr. Melek Nur Yavuz, ışın tedavisi Radyoterapi sırasında gelişebilen ‘radyodermatit’ cilt yanıklarının ciltte kalıcı hasar oluşturabileceğini söyledi.

Antalya OnkoTalya Kanser Kliniği uzmanlarından Dr. Melek Nur Yavuz, ışın tedavisi Radyoterapi sırasında gelişebilen ‘radyodermatit’ cilt yanığı hakkında bilgiler verdi. Radyasyon tedavisine giren hastaların yarısından fazlasında tipik olarak ‘radyodermatit’ denilen bir tür cilt yanığı geliştiğini belirten Yavuz, “Radyasyonla beraber kemoterapi de alan hastalarda bu oran yüzde 90’lara ulaşabilmektedir. Radyoterapi sırasında ve sonrasındaki ilk iki ay içerisinde ortaya çıkan cilt yanıklarına “erken yanık radyodermatit diyoruz. 2 aydan sonra, hatta bazen yıllar sonra da bazı cilt yanıkları ortaya çıkabilir ki bunlara da “geç yanık” diyoruz. Erken yanıklar, genellikle radyoterapinin başlamasından birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Ciltte kızarma, soyulma, kabarcıklanma tarzında gözlenebilir. Bu lezyonlar genelde kendiliğinden de iyileşir, ancak, bazen tam iyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilmektedir” dedi.

“İhtiyaç bulunuyor”

Yeni gelişmelerin radyasyon yanıklarının önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemli avantajlar anlamına geldiğini vurgulayan Dr. Melek Nur Yavuz, “Yine de bu yeni yöntemlerle ilgili, daha geniş hasta sayılarına sahip, tercihen çok merkezli, kontrollü, yeni klinik çalışmalara da ihtiyaç bulunuyor” sözlerine ekledi.