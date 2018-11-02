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İzmir'de intihar eden teğmen Manavgat'ta defnedildi

İzmir Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığında intihar eden teğmenin cenazesi, Manavgat-Karacalar Mahallesi’nde defnedildi.

İzmir Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığında intihar eden teğmenin cenazesi, Manavgat-Karacalar Mahallesi'nde defnedildi. Teğmenin eşi, mezara su dökerken uzun süre gözyaşı döktü.


Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığında görevli teğmen İ.D. çarşamba günü birliğinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İ.D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Teğmenin cenazesi Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Manavgat'a getirildi. Cenaze, Karacalar Mahallesi Akarman mevkiinde bulunan baba evine getirildikten sonra burada düzenlenen törenin ardından evlerinin önünde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze törenine Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Antalya Deniz Komutanı Gökhan Göktaş, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, görev arkadaşları, komutanları, askerler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde İ.D.'nin kısa bir süre önce nikahlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı eşi, iki arkadaşının arasında güçlükle ayakta dururken, eşinin şapkasını başından bir an olsun çıkarmadı. Mezara su döken teğmenin eşi, herkes mezardan ayrılırken uzun süre ağladı.


Cenazenin defnedilmesinin ardından İ.D.'nin babası, kayınpederi ve diğer akrabaları taziyeleri kabul etti.

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