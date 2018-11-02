Jaafar: “Sabiha Gökçen D-8'in belirlediği ilk havaalanı olacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret barışı destekler, güçlendirir. Ticaret yapanlar savaştan konuşmazlar. AB buna en önemli örnektir" dedi.

Developing Eight (D-8) Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Kurulu ve D-8 TSO İş Forumu, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezinde gerçekleştirildi. Toplantılara Türkiye, İran Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya'dan olmak üzere 40'ı yabancı iş dünyasından 100 temsilci katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, üye 8 ülkenin ticaret ve sanayi odalarının birlik başkanları katıldı.

D-8'in, 1997 yılında kurulduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Çatışma, ihtilaf yerine barış, karşı karşıya gelmek yerine diyalog, istismar yerine iş birliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkeleriyle kurulmuştur" dedi.

D-8 üye ülkeler olarak benzersiz coğrafi konuma sahip olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "1997'de D-8 kurulduğunda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 14 milyar dolardı. Bugün 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu güzel ama yeterli değil. Kişi başı ortalama gelir bin 800'dü geçmişte, bugün ise 4 bin 500 doların üzerine çıkmış durumda. Toplamda 1,1 milyar nüfusumuz var, ekonomik büyüklük 3,7 trilyon dolar. D-8 ülkeleri, görünür bir ekonomik başarıya ulaşmıştır. Ancak ülkelerimizin sahip olduğu kaynakları düşünürsek bu rakamların yeterli olmadığını görüyoruz."

“Daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor, ticaret barışı destekler, güçlendirir”

Ticaretten tarıma, sanayiden turizme enerjiye kadar birçok alanda iş ilişkileri olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğu, “Ancak potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. Daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor, çünkü ticaret barışı destekler, güçlendirir. Ticaret yapanlar savaştan konuşmazlar. AB buna en önemli örnektir. İki büyük dünya savaşı ve çeşitli savaşlardan sonra bir ticaret ve ekonomi birliği kurdular Avrupa'da. Avrupa kıtasında savaşlar sona erdi. Dünyada en az gelişmiş 48 ülke var. Bu 48 ülkenin yarısı İslam ülkesi. Dünyada 44 bölgede savaş ve çatışma var. Bunların 35'i İslam ülkesi. Hepimiz bu konuda üzülmeliyiz. Çünkü bu tabloyu değiştirme sorumluluğumuz var. Bunu da yapabilmek için öncelikle kendi aramızda ticareti ve vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız" dedi.

Ticaretten tarıma, sanayiden turizme, enerjiye kadar birçok alanda iş ilişkileri olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyelin tam olarak kullanılmadığını aktardı.

Jaafar: “Sabiha Gökçen D-8'in belirlediği ilk havaalanı olacak”

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Dato'Ku Jaafar da D-8 iş dünyası üyeleri arasında ekonomik işbirliğinin ilerletildiğini anlattı. D-8'in ekonomik güç ve santral olacağını belirten Jaafar, "Sabiha Gökçen Havaalanı ile bir anlaşma yaptık. D-8'in belirlediği ilk havaalanı olacak. Bununla, hem insanlar hem de iş dünyası arasındaki temasları, turizmi artırmak, ticareti kolaylaştırmak istiyoruz. D-8'in havaalanı kuruluşu yoluyla temaslarını kolaylaştırmak istiyoruz. Orada D-8 üyeleri için özel bölüm olacak ve seyahatlerde geçişleri çok kolay olacak. D-8 ödeme kartı projemiz var. Amacımız, üye ülkelerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapmaları. Bu sayede başka para birimlerinin hakimiyetini ödemelerde azaltacağız. Yeni finansal sistemin başlangıcı olacak ve kendi para birimlerimiz kullanarak ödemelerimizi yapabileceğiz."