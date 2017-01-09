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09 Ocak 2017 09:38

Jandarma kar nöbetinde

Jandarma kar nöbetinde

09 Ocak 2017 09:38

Antalya’nın Kaş ilçesi Kuruova Beli’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu trafiğe açılan yol, kar yağışının devam etmesiyle sürücülere yine de zor anlar yaşattı.
Kaş Gömbe Mahallesi ile Elmalı ilçesini bağlayan karayolunun 50’nci kilometresi, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve Jandarma ekipleri, kardan kapanan yolu açma çalışması gerçekleştirdi. 1560 rakımlı Kuruova Beli’nde 40 santime kadar çıkan kar seviyesi, sürücülere de zor anlar yaşattı. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler yolda kalırken, jandarma trafik ekiplerinin yardımıyla yoluna devam edebildi. Bazı sürücülere ise jandarma tarafından lastiklerine zincir takıldı.
Jandarma, Gömbe-Elmalı yolu güzergahına gidecek olan sürücüleri, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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