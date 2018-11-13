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Jandarma keçi hırsızlarını yakaladı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2 keçi çalan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 keçi çalan şahıs jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde İ.K.'ye ait 2 keçi geçtiğimiz gün çalındı. Hayvan sahibinin ihbarının ardından araştırma yapan jandarma ekipleri, hırsızlığı D.D.'nin yaptığını belirledi. D.D. jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayvan sahibi İ.K. ise keçilerin kendisine ait olduğunu söyledi. Keçiler jandarma tarafından İ.K.'ye teslim edildi.

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