Jandarma Komando Tabur Komutanlığında bedelli erler yemin etti

Antalya'nın Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında birinci dönem bedelli vatani görevini yapan erler ailelerinin de katılımı ile yemin etti.

Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şentürk Kurt, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Jandarma Komando Tabur Komutanı Tayfun Çelikler, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük ile kısa dönem erlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, bedelli olarak vatani görevini yapan 48 askerin yemin etmesi ile başladı.

Yemin eden askerler adına Jandarma Er Aytaç Dursun tarafından yapılan konuşma ve erlerin okuduğu şiirlerin ardından birliğe ilk teslim olan jandarma ere Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından teşekkür belgesi verildi. Eğitim, ve atış dalında dereceye giren jandarma erlere, Antalya İl Jandarma Komutanı yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt tarafından başarı belgeleri verilirken, spor, ve bakım dalında dereceye giren Jandarma erlere, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uuysal tarafından takdir belgeleri verildi.

Belgenin ardından kısa dönem erler geçit töreni ile tören sona erdi. Törenin ardından kısa dönem erler ile aileleri buluşurken, buluşmada duygusal anlar yaşandı.