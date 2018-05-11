Jandarma Komutanlığı personeline sertifikaları verildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Muay Thai eğitimi verilen Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeline sertifikaları törenle verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli fiziki kabiliyetlerini arttırmak savunma teknikleri öğrenmeye yönelik verilen Muay Thai kursuna 29 Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai antrenörü Yasin Urlu tarafından 29 Jandarma personeline Uygulamalı ve teknik işlenen dersler Salı, Perşembe günleri Antalya Spor Salonunda verildi.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.