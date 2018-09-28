Jandarma Okul Servislerini denetledi

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Jandarma Trafik ekipleri, okul servisleri denetledi.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı görevlileri okul servisleri denetlendi, servis şoförlerini bilgilendirdi. Okul Servislerinin denetlenmesinde, servis şoförlerinden Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi olup olmadığı soruldu. Ayrıca Okul Servis Araçlarında da, her koltukta emniyet kemeri, ilk yardım çantası, araçların arkasında “Okul Taşıtı” levhası, okul taşıtlarının arkasında “Dur” lambası bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Jandarma Trafik Tim personeli Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Murat Kurt ile kontrolleri sürdüren Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Has, öğrencilerin kurallara uygun eksiksiz araçlarla güvenle taşınması için denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.