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Jandarma uyarıcı madde ele geçirdi

Antalya’nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Köpek Timleri tarafından yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan M.D. idaresindeki 01 EEU 80 plakalı otomobilde yapılan aramada uyarıcı özellikli 12 adet suboxan, 50 adet lyrica, 28 adet zestat, 13 adet nexium, 15 adet kapril, 5 adet olaxinn hap ile birlikte 5 adet enjektör ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. ile araçta bulunan E.S. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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