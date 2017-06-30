Jandarmadan fuhuş baskını

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Otele baskın düzenleyen jandarma ekipleri Ukrayna uyruklu G.C., A.I., Kırgızistan uyruklu Z.K. ve Özbekistan uyruklu Z.K.’yı otel odasında fuhuş yaparken yakalandı. Otel sahibi hakkında fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmekten işlem yapılırken, yabancı uyruklu kadınlar Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şubesine gönderildi.