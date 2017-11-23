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23 Kasım 2017 10:47

Jandarmadan helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Finike ilçesinde 200 personelin katılımıyla helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Jandarmadan helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

23 Kasım 2017 10:47

Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 89.39 gram eroin, 32.62 gram kubar esrar, 14 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 11 adet fişek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Finike, Kemer, Kumcula, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki Jandarma Komando Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı desteğiyle 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik Finike ilçesi Yuvalı Mahallesi’ne 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 helikopter, 200 personel ve 40 araçla gerçekleştirilen operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı. Finike Cumhuriyet Savcının talimatıyla adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, aramalarda 89.39 gram eroin, 32.62 gram kubar esrar, 14 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 11 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya İl Jandarma Komutanlığına getirildi.




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