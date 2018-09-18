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jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarındaki sorumluluk bölgelerinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde servis araçları durdurularak, sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların da standartlara uygun olup olmadığı incelendi. Evrakları eksik olan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Araçların içinde bulunan öğrencilerin de emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol edildi. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Uygulamanın sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

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