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12 Mayıs 2018 17:44

Jandarmadan trafik haftası etkinlikleri

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Trafik Haftası’ nedeniyle okullarda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Jandarmadan trafik haftası etkinlikleri

12 Mayıs 2018 17:44


Trafik Haftası Faaliyetleri kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, trafik timleri, jandarma motosikletli asayiş timleri,jandarma asayiş timleri tarafından kent genelindeki ilk ve ortada dereceli okullarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.


İl Jandarma Komutanlığının geliştirdiği projeyle her okulda ayrı ayrı kullanılmak üzere, üzerinde trafik işaret ve parkurlarının yer aldığı 500 metrekarelik platform oluşturuldu. Jandarmanın uygulamalı trafik işaretlerinin yer aldığı platformla öğrencilere; karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya, alt ve üst geçitlerde güvenli geçiş, gece trafikte yayaların güvenli ilerlemesi, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarının hareket tarzı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.


Ekipler öğrencilere ayrıca, otobüs ve okul servislerinden binme inme kurallarını kapsayan trafik eğitimi ve güvenli okul faaliyetlerini icra etti. Eğitim sonunda öğrencilere eğitici broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.




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