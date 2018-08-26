Jean Claude Van Damme, Antalya’da

Turistler, coşku ile karşılanan Van Damme’le fotoğraf çekinmek için kalabalık oluşturdu.

Geçtiğimiz senelerde 51’inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya’ya gelen Belçikalı sporcu ve aktör Jean Claude Van Damme, yeniden Antalya’ya geldi. Kemer’de kaldığı otelde coşkuyla karşılanan Van Damme, turistlerin ilgi odağı oldu. Damme’ı görmek için kalabalık oluşturan yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Aynı zamanda, dünyaca ünlü aktör Van Damme için otelin lobisinde pasta kesildi. Ardından odasına çıkan Damme, oteli ve konakladığı odanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.