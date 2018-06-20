Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 17:09

Kaan Kanak Alanyaspor’da

Alanyaspor, Eskişehirspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Kanak’ı renklerine bağladı.

Kaan Kanak Alanyaspor’da

20 Haziran 2018 17:09

27 yaşındaki futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı düzenlenen törende attı.


27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Kanak, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı düzenlenen törenle attı. Törende Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve bu kapsamda Eskişehirspor’dan Kaan’ı takım kadrosuna dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem Kaan Kanak için hem de Alanyaspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Kendisi birkaç mevkide oynayabiliyor. Kariyeri de belli. Kaan’ın Alanyaspor’da yeniden çıkış yakalayacağına ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.


Yeni transfer Kaan Kanak ise, "Çok heyecanlıyım. Bu güzide kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Faydalı olmak için tüm gayreti gösterip, elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Tek amacım burada daha güzel ve başarılı günler yaşamak" diye konuştu.


Kaan Kanak daha önce Bugsaşspor, Hatayspor, İnegölspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor’da forma giydi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç