Kaan Kanak Alanyaspor’da

27 yaşındaki futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı düzenlenen törende attı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Kanak, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı düzenlenen törenle attı. Törende Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve bu kapsamda Eskişehirspor’dan Kaan’ı takım kadrosuna dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem Kaan Kanak için hem de Alanyaspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Kendisi birkaç mevkide oynayabiliyor. Kariyeri de belli. Kaan’ın Alanyaspor’da yeniden çıkış yakalayacağına ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

Yeni transfer Kaan Kanak ise, "Çok heyecanlıyım. Bu güzide kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Faydalı olmak için tüm gayreti gösterip, elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Tek amacım burada daha güzel ve başarılı günler yaşamak" diye konuştu.

Kaan Kanak daha önce Bugsaşspor, Hatayspor, İnegölspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor’da forma giydi.