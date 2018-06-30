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30 Haziran 2018 10:19

Kabotaj Bayramı’nda Erenkuş Plajı’na mavi bayrak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Muratpaşa Belediyesi’nin 4 plajını temsilen Erenkuş Plajı’na mavi bayrak asılacak.

Kabotaj Bayramı’nda Erenkuş Plajı’na mavi bayrak

30 Haziran 2018 10:19


Muratpaşa Belediyesi, falez plajlarının mavi bayraklarını 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Erenkuş Plajı’na asıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programı kapsamında, Muratpaşa Belediyesi’nin İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajları, mavi bayrakla ödüllendirildi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl 3 olan mavi bayraklı plaj sayısının bu yıl 4’e çıktığını belirterek “Bu yıl Erenkuş Plajı’na da mavi bayrak almaya başardık” dedi. Mavi bayrağın önemli bir standart olduğunu belirten Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda 4 plajı temsilen Erenkuş Plajı’na mavi bayrağın saat 11.00’de asılacağını belirterek, tüm Antalyalıları törene davet etti.




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