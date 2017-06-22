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22 Haziran 2017 09:38

Kaçak çalışan Kırgızistanlı 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen Kırgızistanlı 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak çalışan Kırgızistanlı 3 kişi yakalandı

22 Haziran 2017 09:38


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları fiziki takibin ardından akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi’ndeki bir hamama baskın düzenledi. Baskında, çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Kırgızistanlı Marsel T.(27), Saltanat E. (48) ve Toktobubu N. K.(25) gözaltına alındı. Şahısların karakoldaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenilirken, iş yeri sahibi Sinan G.’ye ise kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 18 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.




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