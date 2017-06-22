Kaçak çalışan Kırgızistanlı 3 kişi yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları fiziki takibin ardından akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi’ndeki bir hamama baskın düzenledi. Baskında, çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Kırgızistanlı Marsel T.(27), Saltanat E. (48) ve Toktobubu N. K.(25) gözaltına alındı. Şahısların karakoldaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenilirken, iş yeri sahibi Sinan G.’ye ise kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 18 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.