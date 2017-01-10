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10 Ocak 2017 15:05

Kaçak çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı

Kaçak çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı

10 Ocak 2017 15:05

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Kırgızistan, Gürcistan ve Rus uyruklu 10 kadın gözaltına alındı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından dün gece Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan 2 hamama baskın düzenledi. Baskında, çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Kırgızistanlı Lira Naatamova, Gulmira Alymbekova, Makhira Nurlankyzy, Gulzat Arpachieva, Erkınbubu Omurazhieva, Feruza Abidova, Dzhamilia Duisheeva , Berikbaeva Taalaikul, Gürcistanlı Mzia Dolidze ve Rus uyruklu Daria Ulash gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok miktarda mermi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından 10 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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