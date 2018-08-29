Kadın Çiftçiler Alanya Finali’ni Hamide Uçak kazandı

Anne Fahriye Uçak ile kızı Hamide Uçak arasında geçen mücadelenin galibi bir soru farkla Hamide Uçak oldu.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla üç yıl önce başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 2018 etabı devam ediyor. Gündoğmuş, Kepez ve Manavgat’ın ardından yarışmanın Alanya etabı da tamamlandı. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada 8 ilçe finalisti birinci olmak için yarıştı.

Anne kız yarışmaya damga vurdu

8 yarışmacı arasında yer alan Fahriye Uçak ile kızı Hamide Uçak finale yükseldi. Anne kız baştan sona büyük bir çekişme içinde yarıştı. Başa baş giden yarışmada yedek sorularla galip belli oldu. Yedek sorularda annesinde bir soru fazla bilen Hamide Uçak birinci olurken, anne Fahriye Uçak ise ikinci oldu. Yarışmanın üçüncüsü ise altın soruyla belirlendi. Fatma Arslan altın soruyu bilerek yarışmanın Alanya etabının üçüncülüğünü elde etti. Yarışmada ilçe birincisine 2 bin, ikincisine 1200 ve üçüncüsüne 800 TL ödül verildi. Yarışmayı kazanan Hamide Uçak yarı finalde Alanya’yı temsil etmeye hak kazandı.

İl Finali 20 Ekim’de

Toprağın sultanları kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 128 kadın çiftçi katılıyor. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutuluyor ve ilçe birincisi olmak için yarışıyor. Belirlenen 8 finalist il final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele veriyor. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL ödül verilecek. İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.