Kadın çiftçiler bilgilerini yarıştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği ‘3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Muratpaşa etabı tamamlandı. Muratpaşa'nın birincisi Melek Çoban oldu.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak için başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 2018 etabı devam ediyor. Yarışmanın Muratpaşa etabı da tamamlandı.

Muratpaşa'nın birincisi Melek Çoban

Muratpaşa etabında 8 kadın yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan Kadın Çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. Yarışma sonunda birinci Melek Çoban, ikinci Hafife Kömür, üçüncü ise Neriman Öngel oldu. Yarışmada birinciyi 2 bin TL, ikinciye 1200 TL, üçüncüye 800 TL'lik para ödülü verildi.

İl Finali 20 Ekim'de

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması, İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin Türk Lirası ödül verilecek